Nach drei Tagen der Autonomie-Proteste hat Indonesiens Regierung das Internet in seinen Provinzen Papua und Westpapua blockiert. Die Sperre bleibe so lange bestehen, bis sich die Lage auf der betroffenen Insel Neuguinea wieder normalisiert habe, sagte ein Sprecher des Telekommunikationsministeriums.



In beiden Provinzen hatte es Demonstrationen gegen Vorfälle auf Indonesiens Hauptinsel Java gegeben. Die Polizei soll mit Gewalt gegen Studenten vorgegangen sein, die für die Autonomie von Westpapua und Papua demonstrierten.