In der Nähe der OlympiaStätten gibt es mehrere Norovirus-Fälle. Quelle: Paul Chiasson/The Canadian Press via AP/dpa

Die Verbreitung des Norovirus beschäftigt weiter die Organisatoren der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Die Zahl der Menschen, sich mit dem Virus infiziert hätten, sei auf 194 gestiegen, teilte das Organisationskomitee mit. 17 neue Fälle seien hinzugekommen, davon acht in Pyeongchang und neun in Gangneung.



Bisher sind keine Sportler betroffen. Der Großteil der Infektionen wurde bei Sicherheitskräften in einer Unterkunft festgestellt, die nicht in der Nähe der Athleten-Dörfer liegt.