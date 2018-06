Zwei Löwen im Gehege des Eifel-Zoos in Lünebach. Archivbild Quelle: Harald Tittel/dpa

Aus einem Zoo in der Eifel in Rheinland-Pfalz sind mehrere große Raubtiere ausgebrochen. Gesucht werde nach zwei Löwen, zwei Tigern und einem Jaguar, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm. Ein Bär sei erschossen worden. Die Gehege der Tiere wurden offenbar durch das Unwetter beschädigt, sodass sie entlaufen konnten.



Die Bevölkerung wird um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten und aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben. Wer die Tiere sieht, soll sofort die Polizei verständigen.