Containerschiff im Rotterdamer Hafen (Symbolbild). Quelle: Marijan Murat/dpa

Im Kampf gegen den Drogenschmuggel über die großen Nordseehäfen haben die Niederlande und Belgien Erfolge gemeldet: In Rotterdam und Antwerpen wurde insgesamt eine halbe Tonne Kokain sichergestellt, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete.



In Rotterdam seien 230 Kilogramm in einem Container aus Brasilien versteckt gewesen. Die belgische Polizei meldete die Beschlagnahme von 270 Kilogramm Kokain, die in einem Kühlcontainer aus Surinam zwischen Bananen versteckt waren.