Nik Wallenda tritt in 80 Metern Höhe über seine Schwester Lijana.

Quelle: Jason Szenes/FR171701 AP/dpa

Den Akrobaten Nik und Lijana Wallenda ist ein spektakulärer Stunt über dem berühmten Times Square in New York gelungen: Die Geschwister balancierten in rund 80 Metern Höhe über ein 400 Meter langes Drahtseil, das zwischen zwei Wolkenkratzer gespannt war.



Die beiden überquerten das Seil in gegenläufiger Richtung. In der Mitte setzte sich Lijana auf den Draht, sodass Nik über sie hinwegsteigen konnte. Für Lijana war es der erste öffentliche Auftritt, seit ihrem schweren Unfall vor zwei Jahren.