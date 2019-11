Roger Stone stand in der Russland-Affäre vor Gericht.

Quelle: Julio Cortez/AP/dpa

Der langjährige Vertraute von US-Präsident Donald Trump, Roger Stone, ist in mehreren Anklagepunkten in Zusammenhang mit der Russland-Affäre für schuldig befunden worden. Laut US-Medien sah es eine Jury an einem Gericht in Washington als erwiesen an, dass der 67-Jährige unter anderem Falschaussagen gemacht und Justiz-Ermittlungen behindert hat.



Im Februar 2020 soll das Strafmaß festgelegt werden. Stone hatte alle Vorwürfe zuvor zurückgewiesen. Stone war im Januar festgenommen, unter Auflagen aber wieder freigelassen worden.