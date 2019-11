Ein Müllcontainer in Russland. Archivbild

Quelle: Claudia Thaler/dpa

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will die Zusammenarbeit bei der Abfallwirtschaft in Russland ausbauen. "Das wird ein langfristiger Prozess, bei dem auch die Bevölkerung mitgenommen werden muss", sagte er bei einer Rohstoffkonferenz in St. Petersburg. Die gesetzlichen Grundlagen würden noch erarbeitet.



Es gebe schon Pilotprojekte, bei denen mit deutscher Expertise und technischem Know-how Mülltrennung eingeführt werden soll. Die russische Regierung hat für 2020 eine landesweite Reform der Müllwirtschaft angekündigt.