Rainer Wendt verfolgt einen Vortrag. Archivbild

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Der langjährige Polizeigewerkschafter Rainer Wendt wird neuer Staatssekretär im Innenministerium von Sachsen-Anhalt. Das teilte die Staatskanzlei in Magdeburg mit.



Die Nachricht platzte mitten in die Landtagssitzung in Magdeburg und überraschte Landespolitiker aller Parteien. Für Kopfschütteln sorgte - auch bei CDU-Politikern - unter anderem, dass mit Wendt jemand in die Spitze des Innenministeriums aufrückt, der voriges Jahr mit einer umstrittenen Doppelbesoldung Schlagzeilen machte.