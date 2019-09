Annalena Baerbock und die Spitzenkandidaten für Brandenburg.

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock hat nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen einen Politikwechsel in beiden Bundesländern gefordert. Es sehe nach der Bildung von Dreierbündnissen aus, sagte sie im ARD-Morgenmagazin. "Klar ist für uns: Es muss sich was verändern."



Die CDU in Sachsen und die SPD in Brandenburg hätten 30 Jahre lang durchregiert. "Wir wollen diese Bundesländer erneuern, beim Klimaschutz, auch bei der Stärkung der ländlichen Regionen mit Bus und Bahn, mit Ärzteversorgung."