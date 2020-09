Außenminister Maas trifft seinen saudi-arabischen Amtskollegen.

Quelle: Carsten Koall/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat Saudi-Arabien zu weiteren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Reformen ermuntert. Nach Gesprächen mit seinem Amtskollegen Prinz Faisal bin Farhan al-Saud betonte Maas bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin positive Entwicklungen.



"Sie haben uns über die Modernisierung in Ihrem Land noch einmal ins Bild gesetzt und wir erkennen diese Schritte ganz ausdrücklich an", sagte Maas. Er erklärte, bei dem Treffen sei über die Krisen in der Region gesprochen worden.