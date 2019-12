Saudi-Arabien: Frauen und Männer (Archiv).

Quelle: Amr Nabil/AP/dpa

Männer und Frauen dürfen in Restaurants und Cafes in Saudi-Arabien künftig denselben Eingang nutzen. Bisher mussten Frauen und Familien einen Eingang nutzen und Männer einen weiteren. Die Behörden kündigten via Twitter das Ende der Regelung an.



In Saudi-Arabien wurden zuletzt einige Vorschriften gelockert. So dürfen Frauen inzwischen ohne Erlaubnis eines Mannes Hotelzimmer buchen, einen Reisepass haben und ins Ausland reisen. Das System eines männlichen Vormunds besteht aber weiter.