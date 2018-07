Nachgebaute Wikingerhäuser von Haithabu. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Die Wikingerstätten Haithabu und Danewerk in Schleswig-Holstein sind zum Weltkulturerbe der UNESCO ernannt worden. Das Welterbekomitee nahm die deutsche Bewerbung an. Die Stätten seien ein einzigartige Zeugnisse der Wikingerzeit und ihrer kulturellen Traditionen, hieß es.



Damit gibt es in Deutschland nun 43 UNESCO-Welterbestätten. Die deutsche UNESCO-Chefin Maria Böhmer freute sich über die Auszeichnung. Jetzt gelte es, Haithabu und das Danewerk als Erbe der Menschheit zu erhalten.