Ein Hubschrauber fliegt über dem Kleinwalsertal. Symbolbild

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach einer Bergwanderung im Kleinwalsertal in Österreich werden seit gestern zwei deutsche Wanderer in den Alpen vermisst. Sie waren laut Polizei in einem Schneefeld vom Weg abgekommen. Eine Wanderin sei ausgerutscht und in einem "Schneeloch" verschwunden. Ein Begleiter sei ebenfalls ausgerutscht, als er der Frau folgen wollte.



Ein dritter Wanderer, der ohne Handy unterwegs war, stieg demnach unter Schock und mit leichten Verletzungen ins Tal ab. Bergretter setzen die Suche heute fort.