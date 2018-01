heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Der mutmaßliche Anführer einer Bande von Benzindieben ist in einer Schönheitsklinik im Zentrum von Mexiko getötet worden. Unbekannte Angreifer seien laut Staatsanwaltschaft in das Krankenhaus in Puebla eingedrungen und hätten vier Menschen erschossen.



Der Bandenchef wollte sich einem plastischen Eingriff im Gesicht unterziehen sowie die Fingerabdrücke ändern lassen, um seine Identität zu verschleiern. Der Angriff stand demnach im Zusammenhang mit Revierkämpfen zwischen Benzindieben.