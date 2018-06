28 Tote bei Brand in der Stadt Jecheon in Südkorea. Quelle: Kim Hyung-Woo/YONHAP/dpa

Bei einer Brandkatastrophe in einem achtstöckigen Fitness- und Sportzentrum in Südkorea sind mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten Opfer seien in einer öffentlichen Badeeinrichtung mit Sauna im zweiten und dritten Stockwerk "eingeschlossen" gewesen, berichtete der südkoreanische Rundfunksender KBS.



In dem Gebäude in der etwa 120 Kilometer südöstlich von Seoul entfernten Stadt Jecheon befanden sich neben der Sauna auch Fitnessräume und Restaurants.