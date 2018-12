Zahlreiche Menschen feiern an den Steinkreisen von Stonehenge.

Quelle: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Mit Musik und teils in Verkleidungen haben Tausende Menschen die Wintersonnenwende an den geheimnisvollen Steinkreisen von Stonehenge im Süden Großbritanniens gefeiert. Nach der längsten Nacht des Winters begrüßten sie am Samstagmorgen den Sonnenaufgang, wie der TV-Sender BBC berichtete.



Einige Besucher trugen historisch anmutende, farbenfrohe Kleidung, andere sangen oder spielten auf Flöten und Trommeln. Die Steinkreise nördlich der Stadt Salisbury gehören zum Unesco-Weltkulturerbe.