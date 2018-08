Stuttgart kämpft seit langem gegen hohe Stickoxidwerte. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Zehntausende Bürger müssen sich auf großflächige Fahrverbote für ältere Diesel-Autos ab 2019 in Stuttgart einstellen. Die Landesregierung will dann Verbote für Diesel-Autos der Abgasnorm Euro 4 und darunter verhängen. Das konkrete Datum ist noch unklar.



Ob später auch Diesel-Autos mit Euro 5 betroffen sind, hängt von der Wirkung des geplanten Gesamtpakets der Koalition zur Luftreinhaltung ab. Fahrverbote gibt es bislang erst auf zwei stark befahrenen Straßenabschnitten in Hamburg.