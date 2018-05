Warnstreik von Porsche-Mitarbeitern in Stuttgart. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Der Tarifkonflikt in der deutschen Metall- und Elektroindustrie spitzt sich zu. Die IG Metall rief am Donnerstag in Stuttgart beim Autobauer Porsche zu einem Warnstreik auf. Daran beteiligten sich rund 2.500 Metaller, teilte Gesamtbetriebsratschef Uwe Hück mit. Auch beim Getriebehersteller ZF in Brandenburg an der Havel legten rund 600 Beschäftigte die Arbeit nieder.



Die IG Metall fordert 6 Prozent mehr Lohn für die insgesamt 3,9 Millionen Beschäftigten in Deutschlands Schlüsselindustrie.