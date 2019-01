Der riesige Fettberg in der südenglischen Grafschaft Devon.

Quelle: South West Water/South West Water/AP/dpa

Ein monströser Fettberg ist in einer Kanalisation in Großbritannien entdeckt worden. Das 64 Meter lange Ungetüm verstopft einen Abwasserkanal in der südenglischen Grafschaft Devon. Es soll rund acht Wochen dauern, das steinharte Gebilde zu entfernen.



Bereits 2017 war in London ein monströser Fettberg entdeckt worden. Er war 250 Meter lang, 130 Tonnen schwer und bestand hauptsächlich aus Windeln und Kochfett. Das Abtragen dauerte Wochen. Ein Rest wurde später in einem Museum ausgestellt.