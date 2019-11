Rund zehn Sekunden dauerte das Erdbeben in Montelimar. Symbolbild

Bei einem Erdbeben in Südfrankreich sind drei Menschen leicht verletzt worden. Das berichtete die Präfektur des Departements Ardeche via Twitter.



Das Beben mit Epizentrum in der Nähe der südfranzösischen Stadt Montelimar im Departement Drome habe rund zehn Sekunden gedauert, berichteten französische Medien. Der amerikanischen Erdbebenwarte USGS zufolge hatte es eine Stärke von 4,8. Die Präfektur des Verwaltungsbezirks Drome berichtete, es seien zunächst keine größeren Schäden festgestellt worden.