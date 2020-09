Südkoreanische Soldaten desinfizieren einen Weg.

Quelle: Ahn Young-Joon/AP/dpa

Nach dem Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 in Südkorea mehren sich die Anzeichen für einen langsameren Anstieg bei den Infizierungsfällen. Am Sonntag seien 248 neue Infektionsfälle durch das neue Coronavirus erfasst worden, erklärten die Gesundheitsbehörden. Die Gesamtzahl stieg auf 7.382. Am Samstag waren es noch 367 Neu-Infizierungen.



Auch in China sank die Zahl neu Infizierter innerhalb eines Tages auf 40. Insgesamt liegt die Zahl der Infektionen bei 80.735, jedoch gelten über 58.000 Patienten schon als geheilt.