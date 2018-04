Nach Angaben der US-Botschaft in Amman gibt es regelmäßige Kontakte zwischen Jordanien, Russland und den USA, bei denen es um die Sicherheitslage im südlichen Syrien geht. Moskau hat allerdings bereits im Fall von Ost-Ghuta gezeigt, dass es Vereinbarungen in der Region sehr schnell wieder über Bord werfen kann, wenn dies den eigenen Interessen dient. In Ost-Ghuta wurde im Februar aus einer Waffenruhe schlagartig eine brutale Offensive, in deren Rahmen die syrischen Streitkräfte am 7. April sogar Chemiewaffen eingesetzt haben sollen.