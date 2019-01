Wladimir Putin und Angela Merkel in Buenos Aires.

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Berlin und Moskau wollen sich im Ringen um Frieden in Syrien eng abstimmen. Darauf verständigten sich Kanzlerin Angela Merkel und Russlands Präsident Putin, wie der Kreml mitteilte. "Es wurde der Wunsch geäußert, die politischen Prozesse in enger Abstimmung mit den Vereinten Nationen voranzutreiben, um die Syrien-Krise langfristig zu lösen", hieß es weiter.



Nach Trumps Ankündigung zum US-Abzug aus Syrien gab es zuletzt zahlreiche Gespräche internationaler Politiker zum Vorgehen in dem Bürgerkriegsland.