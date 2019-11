Es ist ein archäologischer Fund, der in die Kirchengeschichte eingehen wird: Fünf Monate nach der Öffnung eines rund 1.000 Jahre alten Sarkophags in der evangelischen Johanniskirche in Mainz ist das Rätsel um die bestattete Person gelöst. Die Vermutung, dass in dem Grab der 1021 verstorbene Mainzer Erzbischof Erkanbald bestattet liegt, habe sich nun tatsächlich bestätigt, sagte Forschungsleiter Guido Faccani in Mainz.