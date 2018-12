Anhaltender Regen kann in Süddeutschland Hochwasser verursachen.

Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Nach dem extrem trockenen Sommer droht nun zu Weihnachten in Teilen Bayerns und am Rhein in Baden-Württemberg Hochwasser. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern warnt im Allgäu vor Überschwemmungen. Ergiebiger Dauerregen von bis zu 120 Litern pro Quadratmeter binnen 24 Stunden könnten die Überflutungen verursachen.



Auch für den Rhein wird an den Weihnachtsfeiertagen Hochwasser erwartet. Anhaltender Regen könnte den Fluss am Pegel Maxau (Karlsruhe) in Richtung acht Meter steigen lassen.