Spritzen für Grippeschutzimpfungen. Archivbild

Quelle: Bernd Wüstneck/ZB/dpa

Grippe-Impfstoffe werden in vielen Teilen Deutschlands knapp. "Alles, was jetzt kommt, wird nicht mehr geimpft", sagte etwa der Geschäftsführer der Apothekenkammer des Saarlandes, Carsten Wohlfeil. Auch aus anderen Bundesländern wie Sachsen, Niedersachsen und Hessen werden Lieferverzögerungen oder Engpässe gemeldet.



Susanne Stöcker, Sprecherin des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), hält die große Grippewelle in der vergangenen Saison für einen möglichen Grund für das aktuelle Interesse.