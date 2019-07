Dichte Gewitterwolken ziehen über ein Weizenfeld bei Großenhain.

Quelle: Bernd März/dpa-Zentralbild/dpa

Zum Abschluss der Woche könnte es heute in Deutschland vereinzelt schon wieder Unwetter geben. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind im Tagesverlauf entlang von Oder und Neiße sowie im Süden vom Schwarzwald bis nach Niederbayern Gewitter mit Starkregen, stürmischen Böen und Hagel zu erwarten.



In der kommenden Nacht soll sich die Lage nach Einschätzung der Meteorologen entspannen. Am Montag sind im Süden bis zu 25 Grad möglich, im Norden bleibt es bei maximal 20 Grad kühl.