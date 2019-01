Verkehr im dichten Schneetreiben auf der A9. Archivbild

Quelle: Matthias Balk/dpa

Auf verschneiten und glatten Straßen ist es in Teilen Deutschlands zu zahlreichen Unfällen gekommen. Dabei kam ein Mann ums Leben, mehrere Menschen wurden verletzt. Einige Autobahnabschnitte wurden gesperrt.



In Baden-Württemberg rutschten Autos von der Fahrbahn, Lastwagen stellten sich quer. In Waldshut-Tiengen starb ein 23-jähriger Autofahrer, nachdem er in den Gegenverkehr geraten war. Auch in Bayern, NRW, Sachsen und Thüringen machten glatte Straßen Autofahrern zu schaffen.