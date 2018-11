Was überall hin passt, ist die chinesische Flagge. Sogar auf dem wichtigsten Heiligtum der Tibeter, dem Jokhang-Tempel. Als wäre sich China seiner Herrschaft doch nicht so sicher. Für chinesische Touristen ist auch das oft nur ein Museum. Ein Ort für schöne Bilder, in historischer Tracht. Gleich nebendran aber sind die Gebetsmühlen, die Gläubigen, die sich ganz traditionell für ihr Gebet auf den Boden werfen. Für Tibeter sind diese Orte eben viel mehr als nur Museen.