Feuerwehrleute vor dem Pflegeheim in Tschechien.

Quelle: Slavomír Kubeš/CTK/dpa

Bei einem Brand in einem Pflegeheim für Behinderte in der tschechischen Kleinstadt Vejprty (Weipert) sind acht Menschen ums Leben gekommen. Der Ort grenzt an die sächsische Gemeinde Bärenstein im Erzgebirgskreis.



Vier Personen seien schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte. Rund zwei Dutzend Menschen seien leicht verletzt worden. Die Brandursache ist noch unklar. Laut Sprecher waren neben sieben tschechischen Rettungswagen auch zwei Fahrzeuge aus Deutschland im Einsatz.