Ermittler gehen von einem geplanten Angriff auf die Polizei aus.

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

In der tschetschenischen Hauptstadt hat eine Frau sich vor einem Wachposten in die Luft gesprengt. Die 25-Jährige sei am Samstag zu einer Kontrollstation in Grosny gekommen, meldete die Agentur Ria Nowosti. Als die Polizisten den Sprengstoff an der Frau bemerkt hätten, hätten sie noch einen Warnschuss abgegeben. Daraufhin habe sie die Bombe gezündet.



Weitere Verletzte gab es nicht. Die Ermittler gehen Sicherheitskreisen zufolge davon aus, dass die Frau die Polizisten angreifen wollte.