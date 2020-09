Kanzlerin Angela Merkel (CDU, l) neben Recep Tayyip Erdogan.

Quelle: Tolga Bozoglu/EPA POOL/AP/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat intensive Bemühungen um die Freilassung von in der Türkei inhaftierten Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft angekündigt. Sie habe mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vereinbart, dass man von Fall zu Fall darüber sprechen werde, wie man zu Lösungen komme, sagte Merkel nach einem Gespräch mit Erdogan in Istanbul.



Die Zahl der deutschen Staatsbürger, die aufgrund von Ausreisesperren in der Türkei festsitzen, war zuletzt auf 74 gestiegen. Ende August waren es nur 38.