Recep Tayyip Erdogan (l) und Kais Saed.

Quelle: -/Turkish Presidency/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat bei einem unangekündigten Besuch in Tunesien die Lage in Libyen erörtert. Er und der tunesische Präsident Saied hätten über Wege gesprochen, wie es in Libyen eine Waffenruhe und eine Rückkehr zu einem politischen Dialog geben könne, sagte Erdogan.



Seit 2011 etablierten sich zwei rivalisierende Regierungen in Libyen, die jeweils von unterschiedlichen Staaten unterstützt werden. Die Türkei steht der auch von den Vereinten Nationen unterstützten Regierung in Tripolis nahe.