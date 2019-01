Mit Tempo beim "Tower Run" in Berlin die Stufen hoch.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Rund 200 Läufer haben beim 19. "Tower Run" in Berlins höchstem Wohnhochhaus in Gropiusstadt um den Sieg gekämpft. Der Iraner Ahmad Asadi aus Frankfurt am Main gewann den Lauf durch das Treppenhaus über 465 Stufen und 29 Stockwerke in nur 3 Minuten und 46 Sekunden, teilte der TUS Neukölln mit.



Noch schneller schafften es nur die Rettungskräfte der Feuerwehr, die eine eigene Klasse beim Lauf bildeten. Hier lag Feuerwehrmann Markus Behrens mit 3 Minuten und 28 Sekunden in Führung.