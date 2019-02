Soldat in Mexiko. Archivbild

Quelle: Jorge Nunez/EFE/dpa

Mexikanische Behörden haben 69 Leichen in mehreren verborgenen Gräbern im Westen des Landes gefunden. Es werde an der Identifizierung der Opfer gearbeitet, teilte die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Colima mit. Laut lokaler Medien wurden die Toten in rund 50 Gräbern in der Gemeinde Tecoman gefunden.



Tecoman ist ein strategischer Umschlagplatz für den Drogenhandel. Im Kampf um Schmuggelrouten kommt es in der Region häufig zu brutalen Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Kartellen.