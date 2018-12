Protest gegen die Justizreform in Rumänien.

Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa

In Rumänien haben zehntausende Menschen erneut gegen Pläne der Regierung protestiert, das Korruptionsstrafrecht zu lockern. Mehr als 10.000 Bürger folgten Berichten zufolge allein in der Hauptstadt Bukarest einem Protestaufruf.



Zu kleineren Demonstrationen kam es in mindestens einem Dutzend weiterer Städte. "Justiz, keine Korruption", riefen viele Demonstranten. Die Regierung von Ministerpräsident Mihai Tudose will Kritikern zufolge auch die Justiz unter ihre Kontrolle bringen.