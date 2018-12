"Gelbwesten"-Proteste in Frankreich. Archivbild

Quelle: Kamil Zihnioglu/AP/dpa

Am siebten Wochenende in Folge haben an zahlreichen Orten in Frankreich wieder "Gelbwesten" demonstriert. Vor allem in Paris, Marseille, Lyon, Toulouse und Bordeaux gab es am Samstag Proteste, wie der Sender France Info berichtete. Auch Straßensperren wurden wieder errichtet.



Demnach kam es in Paris in der Nähe der Studios des Senders BFMTV zu Zusammenstößen mit der Polizei. Dort protestierten einige Hundert "Gelbe Westen" gegen angebliche Falschinformationen, die der Sender verbreiten würde.