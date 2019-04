Die Cum-Ex-Deals sind umstrittene Aktiengeschäfte. Archivbild

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Im Steuerskandal um umstrittene Aktiengeschäfte, sogenannte Cum-Ex-Deals, hat es eine Großrazzia gegeben. Wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung durchsuchten Ermittler 19 Wohnungen und Geschäftsräume in mehreren Bundesländern, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main.



Betroffen waren Objekte in Hessen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern. Die Ermittlungen richten sich gegen sechs Männer und eine Frau. Der Steuerschaden belaufe sich auf etwa 51 Millionen Euro.