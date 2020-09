Auch Ankerzentren wurden bedroht. Archivbild

Quelle: Stefan Puchner/dpa

Wegen rechtsextremer Drohschreiben gegen Moscheen, Parteizentralen, Medien und andere Einrichtungen laufen in vier Bundesländern Durchsuchungen. Insgesamt gebe es Aktionen in sieben Objekten in Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen-Anhalt, erklärten die Generalstaatsanwaltschaft München und Bayerns Landeskriminalamt.



Anlass seien Ermittlungsverfahren gegen die Urheber von insgesamt 23 Drohschreiben, die im Juli bundesweit verschickt worden seien. Darin wurde auch mit Sprengstoffanschlägen gedroht.