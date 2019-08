Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah. Archiv

Quelle: Wael Hamzeh/epa/dpa

Eine israelische Drohne ist nach Aussage eines Hisbollah-Vertreters in einem südlichen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut abgestürzt. Eine zweite Drohne sei in der Nacht knapp über dem Boden explodiert. Es ist der erste derartige Vorfall seit mehr als einem Jahrzehnt.



Die zweite Drohne habe bei ihrem Absturz in der Nähe des Hisbollah-Medienzentrums Schäden verursacht, teilte die Miliz mit. Häufig überfliegen israelische Jets den Libanon, um von dort Ziele in Syrien anzugreifen.