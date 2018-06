Symbolbild: Blaulicht. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Die Polizei hat am Samstagnachmittag ein eineinhalbjähriges Kind aus einem Fahrzeug in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) befreit. Wie die Polizei mitteilte, hatte das Kind beim Spielen mit dem Fahrzeugschlüssel den Pkw verriegelt. Die verzweifelten Eltern befanden sich außerhalb, aber in der Nähe des Fahrzeugs; es gelang ihnen nicht, das Fahrzeug zu öffnen.



Die alarmierten Polizeibeamten schlugen schließlich eine Seitenscheibe ein und retteten so das Kind. Es wurde vorsorglich in eine Kinderklinik nach Memmingen gefahren.