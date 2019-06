Ein kleines Kind in Windeln. Symbolbild

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Nur mit einer Windel und Badelatschen bekleidet ist ein Dreijähriger in Braunschweig auf Wanderschaft gegangen und alleine durch die Straßen spaziert. An einer Haltestelle fiel er einem 17-Jährigen auf, der Beamte um Hilfe rief, teilte die Polizei mit.



Sie brachten den Jungen wohlbehalten zurück nach Hause, das sich gleich in der nächsten Straße befand. Die Eltern hatten noch keine Suchaktion gestartet, da der Kleine sich vollkommen unbemerkt davongeschlichen hatte.