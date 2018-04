Eigentlich kam die Unabhängigkeitserklärung in zwei Teilen. Zunächst gab es den UN-Beschluss am 29. November 1947, der das Ende des britischen Mandats erklärte und die Teilung des Landes. In einem Teil sollten die Juden ihren Staat ausrufen, in dem anderen die arabischen Palästinenser. Das bedeutete für uns, auf die Hälfte der historischen Heimat zu verzichten, aber das haben wir gerne angenommen. Denn unser Ziel war ein Staat - nicht unbedingt in den historischen Grenzen.