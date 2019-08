Eine solche Fangemeinde ist überlebenswichtig für Neuankömmlinge auf dem Spielemarkt. Denn um sich unter den tausenden Spielen bei Diensten wie Steam hervorzutun, benötigt man gute Kritiken. Nur wer eine aktive Spielerschaft vorweisen kann, wird von den Plattformen ganz oben angezeigt. Ein anderer Weg ist es, einen Publisher zu finden, der Geld in Werbung steckt.



"Ein Spiel zu veröffentlichen ist einfach – es ist aber sehr schwer, Aufmerksamkeit zu bekommen", bestätigt Tamás Bakó. Früher hatte der Ungar bei großen Spiele-Schmieden wie Sony in England gearbeitet. Im vergangenen Jahr hatten er und drei seiner Kollegen genug von der Arbeit an den internationalen Großprojekten wie "The Witcher" oder "Need For Speed". Sie gründeten ihr eigenes Studio namens "The Wild Gentlemen" in Budapest und begannen mit der Entwicklung ihres ersten Spiels auf eigene Faust. Es heißt "Chicken Police" und soll im kommenden März erscheinen. Es handelt sich um ein skurriles Abenteuerspiel im Stil eines Film Noir, bei dem die Ermittler Hühner sind.