Eine Parade zum Nationalfeiertag in Indien.

Quelle: Manish Swarup/AP/dpa

Mit einer großen Militärparade in Neu Delhi hat Indien seinen Nationalfeiertag begangen. Der Tag der Republik erinnert an die vor 70 Jahren am 26. Januar 1950 in Kraft getretene demokratische Verfassung des Landes.



Militärbataillone und Polizisten zögen über einen von Menschenmengen gesäumten Boulevard. Auch Panzer, Raketensysteme und Kampfjets wurden präsentiert. Als Ehrengast empfing Indiens Präsident Ram Nath Kovind seinen brasilianischen Amtskollegen Jair Bolsonaro in Neu Delhi.