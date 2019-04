Narendra Modi bei einer Ansprache in Neu Delhi. (Archivbild)

Quelle: Manish Swarup/AP/dpa

Bei einem seiner ersten Wahlauftritte schritt Modi, wie immer in traditioneller indischer Kurta gekleidet, schnellen Schrittes zum Podium. "Jede eurer Stimmen entscheidet über ein neues, besseres Indien!", appellierte er an die Zuhörer, die geduldig schon seit Stunden im nord-indischen Uttarakhand auf den Premierminister gewartet hatten. Lange blieb er nicht, denn er war in Eile. Drei Auftritte in drei unterschiedlichen Bundesstaaten standen an diesem Tag auf dem Programm. Straff organisiert arbeitet Modi hart daran, dass er auch 2019 die Wahl wiedergewinnt.