Das Handwerk hat er von seinem Vater gelernt. Etwa eine Woche Arbeit steckt in einer Figur, je nach Größe und Design kosten sie umgerechnet zwischen 130 und 1.300 Euro. Für die diesjährige Puja produziert Nath 150 Skulpturen, einige exportiert er nach Frankreich und in die USA. Es tue schon weh, wenn seine Skulpturen am Ende des Festes kaputtgingen, aber so sei es nun mal üblich. Am letzten Festtag tragen die Hindus ihre Göttin traditionell in einer Prozession an einen der Flüsse Ganges oder Yamuna und tauchen die Figuren dort unter. Ein Abschiedsritual: Nur durch diese den Hindus heiligen Gewässer gelangt die Göttin ihrem Glauben zufolge zurück in den Himmel.