Die fünf Richter in Neu-Delhi urteilten einstimmig. Das Verbot sei verfassungswidrig, wie indische Medien berichteten. Das Urteil ist ein großer Erfolg für Homosexuelle und Transsexuelle in Indien, die seit Jahren die Abschaffung des Paragrafen 377 des indischen Strafgesetzbuches gefordert hatten. Richterin Indu Malhotra, die einzige Frau in dem fünfköpfigen Richtergremium, erklärte, die Mitglieder der homosexuellen Gemeinschaft hätten eine Entschuldigung verdient, nachdem ihnen ihre Rechte so lange Zeit vorenthalten wurden.