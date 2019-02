Pakistan hatte zwei indische Kampfflugzeuge abgeschossen.

Quelle: Idrees Abbas/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Der eskalierende Konflikt zwischen den Atommächten Indien und Pakistan hat zu Störungen im weltweiten Flugverkehr geführt. Weil der Luftraum über Pakistan gesperrt war, stornierte die thailändische Airline Thai Airways zwischenzeitlich alle Flüge von Bangkok nach Europa.



Air India teilte mit, alle Flüge nach Indien aus Europa und den USA würden über Dubai und Schardschah in den Vereinigten Arabischen Emiraten umgeleitet. Am Mittwoch waren mehrere Flughäfen in Nordindien geschlossen worden.