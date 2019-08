Sowohl Indien als auch Pakistan feiern in dieser Woche jeweils ihren Unabhängigkeitstag. In der Nacht vom 14. auf den 15. August 1947 war Britisch-Indien offiziell entkolonialisiert und in zwei neue Staaten, Indien und Pakistan, geteilt worden. Über 70 Jahre ist das nun her, doch noch immer plagen schwerwiegende Konflikte die Region in Südasien. Besonders der Konflikt um Kaschmir führt immer wieder zu Eskalationen zwischen den beiden Staaten. Ein Erbe der britischen Kolonialmacht, das die wirtschaftliche, politische und militärische Entwicklung der beiden Staaten stark beeinflusst hat, meint Navnita Chadha Behera, Politikwissenschaftlerin an der University of Delhi in Indien.